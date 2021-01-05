(بالضغط هنا) رابط الاستعلام على نتائج القبول لوظائف قطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت مكافحة المخدرات محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية نتائج القبول لشغل وظائف بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب عسكرية للرجال، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف.

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للاستعلام على نتائج المتقدمين لشغل وظائف عسكرية بقطاع مكافحة المخدرات اضغط هنــــــــــــــــــــــا

وبعد الدخول على منصة ابشر للتوظيف عليك

كتابة البيانات المطلوبة التي تظهر أمامك من رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم اختيار ايقونة الاستعلام، مع العلم أن القبول سيكون لمن استوفت لديه الشروط المعلن عنها مسبقًا.

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وفي سياق منفصل أطلقت وزارة الداخلية السعودية ممثلة بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "الهوية الرقمية"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد" متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".