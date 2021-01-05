بتهمة اغتيال سليماني… القضاء الإيراني يسلم الإنتربول طلبا لاعتقال ترامب!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 5 - يناير - 2021 10:53 صباحًا

تحاول ايران غسل ماء وجهها لعدم قدرتها على الرد الفعلي لاغتيال سليماني، وهو ما دفع المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، الى الاعلان خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم عبر شبكة الإنترنت، أن القضاء سلم طلباً إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لإصدار ”إشعار أحمر“ ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرين متورطين في اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

واضاف ”في العملية الإرهابية التي استهدفت سليماني ورفاقه، سار التحقيق في القضية بشكل جيد، وقد أوشكت هذ القضية على الانتهاء في النيابة العامة في إيران“.

وأوضح إسماعيلي، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للقضاء، أنه ”سينظر الفرع الخاص للمحكمة الثورية في إيران في هذه المسألة بمجرد إصدار لائحة الاتهام في ما يتعلق باغتيال سليماني ورفاقه“.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في 3 كانون الثاني 2020، اغتيال قاسم سليماني وعدد من رفاقه بطائرة مسيرة عند خروج موكبه من مطار العاصمة العراقية بغداد، فيما أكد البنتاغون أن عملية الاغتيال جاءت بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب.

وذكر مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، أن ”بلاده توصلت إلى كل التفاصيل المتعلقة بخطة اغتيال قاسم سليماني“، مضيفاً أنه ”بلغ عدد المتورطين في عملية الاغتيال وبأسماء معروفة لدينا 48 شخصاً، وقد تم رفع دعوى ضدهم“.

وعند سؤاله عن قضية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الذي جرى اغتياله قرب طهران في 27 تشرين الثاني الماضي، قال المتحدث باسم القضاء ”أجريت دراسات وتم الحصول على الوثائق“.

وفي سياق متصل، قال وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، الثلاثاء، إن ”وثائق اغتيال سليماني بلغت ألف صفحة، وسنقوم بتقديم هذه الوثائق إلى المحافل القانونية والدولية“.

وأضاف علوي، بحسب ما نقلت عنه الصحافة الإيرانية، أن ”طهران توصلت إلى تحديد هوية العديد من المتورطين باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده“، وذلك بحسب “ارم نيوز”.