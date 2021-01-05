إندونيسيا تحدد موعد حملة تطعيم جماهيرية ضد كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين إن بلاده ستبدأ في 13 يناير/ كانون الثاني حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من مرض كوفيد-19.



وأضاف الوزير، في بيان، أن البرنامج يبدأ في العاصمة جاكرتا وسيكون الرئيس جوكو ويدودو أول من يتلقى جرعة اللقاح، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ حملات التطعيم في أجزاء أخرى من البلاد في اليومين التاليين.

وذكرت الحكومة في وقت سابق أن 1.3 مليون من العاملين في الأطقم الطبية التي تكافح جائحة كورونا سيكونون ضمن أوائل من يتلقى اللقاح الذي تصنعه شركة سينوفاك الصينية.