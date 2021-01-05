وزير الخارجية المصري يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إلى السعودية لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41.

والسبت، كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن موقف بلاده إزاء تعزيز الحوار الخليجي، معربا عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتعزيز الحوار العربي والخليجي.

وتستقطب القمة الخليجية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساعٍ لتعزيز الحوار، حيث سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع الذي خلفته السياسات القطرية بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

دورة اعتيادية شحنتها الأحداث بطابع استثنائي؛ تسعى لتعزيز الحوار الخليجي ومعالجة تحديات واجهتها دول مجلس التعاون خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية المنظومة الصحية، وتعزيز مخزون الأمن الغذائي.

إضافة إلى فقدان دول المجلس لزعيمين خلال العام الماضي، وهما سلطان عمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.