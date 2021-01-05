شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المشاركين في القمة الخليجية بالسعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ قادة دول الخليج العربي بالتوافد على مدينة العلا شمال غربي السعودية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين ونائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وصل إلى العلا. ويرأس الأمير سلمان بن حمد الوفد البحريني.

وكان في استقبال ولي عهد البحرين في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز في العلا، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة.

وكان في استقباله أيضاً الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف. ويضم الوفد الرسمي البحريني وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وهبطت أيضاً طائرة تقل الوفد العماني. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يترأس وفد السلطنة، نيابة عن السلطان هيثم بن طارق.

وغادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح البلاد متوجهاً إلى السعودية لترؤس وفد بلاده في الاجتماع.

كما توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى السعودية لحضور القمة.