شكرا لقرائتكم خبر عن قلق ياباني من استئناف إيران تخصيب اليورانيوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-رويترز-أ.ف.ب

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، الثلاثاء، إن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20 في المئة. وقال كاتو للصحفيين «لدى الحكومة مخاوف شديدة إزاء هذه الخطوة التي تمثل خرقاً للاتفاق النووي».

وبدأت طهران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة منذ مساء الاثنين، وفق ما أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي. وقال كمالوندي في تصريحات للتلفزيون الرسمي بثت الثلاثاء، «قرابة الساعة السابعة (من مساء الاثنين، 15,30 ت غ)، بلغنا مستوى 20 في المئة».

وأوضح أنه اعتباراً من منتصف الليل بالتوقيف المحلي، من المفترض أن تصبح هذه العملية مستقرة تماماً، ما يعني «ضخ (اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 4 في المئة في أجهزة الطرد المركزي) والحصول على (يورانيوم مخصب بنسبة) 20 في المئة من الجهة الأخرى».

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أكد، الاثنين، بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في منشأة «فوردو» المقامة تحت الأرض. وبلغت إيران هذا المستوى من التخصيب قبل عام 2015، تاريخ إبرام الاتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى.

ويعد استئناف التخصيب عند مستوى 20 في المئة، الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها طهران، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي منه في 2018.