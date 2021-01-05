شكرا لقرائتكم خبر عن أموال مجمدة تدفع طهران لاحتجاز ناقلة نفط تابعة لكوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول-رويترز

قال مسؤول إن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تراجع ما إذا كان دبلوماسي كبير سيزور طهران، الأحد المقبل، كما هو مزمع وذلك بعدما احتجزت القوات الإيرانية ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واحتجزت طاقمها.

يأتي احتجاز الناقلة في وقت تشهد العلاقات بين طهران وسيؤول توتراً بخصوص أرصدة إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب العقوبات الأمريكية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول بحكومة طهران قوله إن تشوي جونج-كون نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية من المقرر أن يناقش طلب إيران بأن تفرج كوريا الجنوبية عن أرصدة تبلغ سبعة مليارات دولار مجمدة في بنوكها.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية في سيؤول: «الخطة غير واضحة حتى الآن» فيما يتعلق بزيارة تشوي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الاثنين، أن قوات الحرس الثوري الإيراني احتجزت الناقلة (هانكوك كيمي) لتلويثها مياه الخليج بالكيماويات. وتحمل الناقلة 7200 طن من الإيثانول.

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أن وزيرة خارجية كوريا الجنوبية قالت، الثلاثاء، إنها تبذل جهوداً دبلوماسية لتحرير الناقلة.

وقالت وزيرة الخارجية كانج كيونج-وا للصحفيين إنها ردت أولاً على نظرائها في إيران الاثنين، وإن الوزارة تجري الآن محادثات مع دبلوماسيين في طهران وسيؤول لحل المشكلة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قوله: «طبقاً للتقارير الأولية للمسؤولين المحليين فإن الأمر فني بالأساس وجرى اصطحاب الناقلة إلى الشاطئ لتلويثها مياه البحر».

وذكرت صحيفة «طهران تايمز»، الأحد، أن إيران تأمل في التفاوض على اتفاق لاستخدام الأموال المجمدة «للمقايضة» بجرعات من لقاح للوقاية من فيروس «كورونا» وبسلع أخرى. ولم ترد وزارة خارجية كوريا الجنوبية على طلب للتعليق على هذا التقرير.