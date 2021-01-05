شكرا لقرائتكم خبر عن بيليه يعلن صدارته التاريخية للهدافين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمسك الأسطورة البرازيلي بيليه بصدارة الهدافين عبر التاريخ، وكتب مؤخراً في تعريف حسابه على إنستجرام:«متصدر الهدافين عبر التاريخ 1283 هدفاً».

وجاء تحرك بيليه بعد تحطيم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سجل أهدافه (757) لكن بيليه (80 عاماً) سجل وبشهادة ناديه سانتوس أكثر من الأهداف الرسمية بكثير في مباريات ودية لم تحتسب على خلاف رونالدو وميسي (715 هدفاً) الذي يلاحق أيضاً رقم بيليه الرسمي بعدما تفوق عليه في سجل الأهداف المسجلة لفريق واحد (644 هدفاً لنجم برشلونة مقابل 643 هدفاً لبيليه ).

