شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خط الدفاع الأول من «خليفة الطبية» بعجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، عدداً من موظفي خط الدفاع الأول في مدينة الشيخ خليفة الطبية، لجهودهم وتعاونهم المتميز خلال جائحة «كورونا» مع شرطة عجمان، وتقديم الدعم الكامل للمصابين حتى التعافي، ضمن حرص شرطة عجمان على تحفيز المجتهدين والمتعاونين واهتمامها بقضايا المجتمع.

وسلم النعيمي، شهادات التكريم والهدايا لصالح الجنيبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي والاعلام، وعائشة الريايسة، مديرة شؤون المرضى بمدينة الشيخ خليفة الطبية، وعدد من موظفي خط الدفاع الأول الذين كان لهم دور مهم في خدمة المجتمع، والتضحية للحد من انتشار الفيروس ومعالجة المصابين. مشيداً بتضحياتهم الجمَّة وتعاونهم مع شرطة عجمان. واكد أن القيادة تحرص دائماً على تكريم المتميزين، تحفيزاً لبذل المزيد والعطاء لتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

وتقدم المكرَّمون بجزيل الشكر لشرطة عجمان، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب وطني وأخلاقي، تجاه من يفني وقته وجهده لتوفير الأمن والأمان لأفراد المجتمع، متمنين لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد والتميز.