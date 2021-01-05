شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق تتلمس الاتجاه وسط ضبابية انتخابات إعادة للكونجرس الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم اليابانية الثلاثاء إذ يبدو أن الحكومة تتأهب لإعلان حالة الطوارئ للتعامل مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 بينما تأثر إقبال المستثمرين على المخاطرة سلبا أيضا بفعل ضبابية حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية.

وهبط المؤشر نيكاي القياسي 0.37 بالمئة إلى 27158.63 نقطة بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 1791.22 نقطة، ليسجل المؤشران خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وأغلقت الأسهم في وول ستريت على انخفاض حاد الاثنين متراجعة من أعلى مستويات على الإطلاق في أول أيام التداول للعام الجديد مع انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة بينما ينتظرون نتيجة انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا التي ستقرر السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، واستمرار قفزة في الإصابات بفيروس كورونا.

وستحدد الانتخابات في جورجيا المتحكم في مجلس الشيوخ، وبالتالي القدر الذي سيدفع به الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عبر جدول الأعمال الخاص بالحزب الديمقراطي، لا سيما إعادة تنظيم الضرائب، وتعزيز التحفيز والإنفاق على البنية التحتية.

وكانت أسهم شركات الطيران وتشغيل السكك الحديدية بين الأسوأ أداء ضمن 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو، وانخفض القطاعان 1.2 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب، بفعل احتمالات فرض قيود جديدة لاحتواء الأزمة الصحية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أبلغ اجتماعا للحزب الحاكم أن قرار إعلان حالة الطوارئ في طوكيو والمنطقة المحيطة بها سيُتخذ يوم الخميس. ونزل سهم أورينتال لاند المشغلة لمتنزه ديزني في طوكيو اثنين بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات السيارات 1.2 بالمئة إذ قد تقلص مكاسب الين مقابل الدولار الأمريكي أرباحها من التصدير.

وارتفع الين إلى 102.715 للدولار وهو أعلى مستوياته في نحو عشرة أشهر.

على الجانب الآخر، حافظت العديد من شركات التكنولوجيا على مكاسبها إذ تتفاقم جائحة فيروس كورونا في الكثير من الدول.

وارتفع سهم سوني 1.3 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى في 20 عاما بينما صعد سهم طوكيو إلكترون 2.6 بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا. وربح سهم شركة الإنترنت زد هولدينجز 3.5 بالمئة.