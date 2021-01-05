شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك بلس تستأنف المحادثات الثلاثاء بعد انقسام بشأن زيادة إنتاج النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستأنف أوبك بلس محادثاتها الثلاثاء بعدما وصلت إلى طريق مسدود بشأن مستويات إنتاج النفط في فبراير/ شباط مع معارضة السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إغلاقات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في حين قادت روسيا دعوات إلى زيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

واتخذ القرار غير المعتاد لتمديد المفاوضات إلى يوم ثان بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات في اجتماع افتراضي لمجموعة أوبك+ التي تضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط من بينهم روسيا.

وقالت مصادر بأوبك بلسلرويترز إن روسيا وقازاخستان أيدتا زيادة الإنتاج في حين اقترح العراق ونيجيريا والإمارات إبقاء الإنتاج مستقرا.

وحذر الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأحد خبراء أوبك بلس من مخاطر نزولية تواجه سوق النفط.