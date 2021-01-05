شكرا لقرائتكم خبر عن 5.25 مليار جنيه تكلفة بدل العدوى لأعضاء المهن الطبية بالموازنة العامة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بلغت تكلفة بدل العدوى لأعضاء المهن الطبية نحو 5.25 مليار جنيه، وذلك وفقا للبيانات الواردة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، ويأتى ذلك انعكاسا لزيادة بدل أعضاء المهن الطبية بنسبة 75% عما هو كان قائما بالعام الماضى بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه.

كما تضمنت الموازنة رفع مكافأة أطباء الامتياز لكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية وبما فيها مستشفيات جامعة الأزهر لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 320 مليون جنيه.

وتأتى تلك الزيادات ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام والارتقاء بأوضاع الأطباء ، خاصة فى ظل مشاركتهم الفعالة فى مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 فى مصر وتقديمهم الكثير من التضحيات النبيلة فى سبيل الحفاظ على صحة المواطنين وإنقاذ الوطن من هذه الجائحة.

فيما كشفت خطة العام المالى 2020/2021 عن إجراءات الدولة لدعم الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الطبى، حيث لفتت إلى رفع مكافأة أطباء الامتياز لكافة بالمستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى وجامعة الأزهر، والتى تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز" لتصبح 2200 جنيه شهريا (بدلا من 400 جنيه)، وذلك اعتبارا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، ويستفيد من ذلك حوالى 12 ألف طبيب امتياز، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه.

كما سيتم صرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق الترصد الوبائى وهيئة الإسعاف، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية، وتضمين الموازنة الجديدة زيادة 75% فى بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية ليرتفع الحد الأدنى من 400 جنيه إلى 700 جنيه، والحد الأقصى من 700 جنيه إلى 1225 جنيه، بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.