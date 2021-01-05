الريال السعودي يواصل الارتفاع.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

رصد الخليج 365 أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي 7 قروش إلى 48.84 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 51.99 جنيه.

وزاد سعر شراء الريال السعودي قرشين إلى 4.11 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 4.20 جنيه.

وبقي سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدينار البحريني على مستواه عند 40.49 جنيه، بينما زاد سعر البيع قرشا واحدا إلى 41.83 جنيه.

واستقر سعر الريال القطري عند 4.08 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 4.33 جنيه.

بقي سعر الدينار الأردني عند 21.79 جنيه، بينما تراجع قرشا واحدا سعر البيع إلى 22.26 جنيه.