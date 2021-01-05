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التضامن: استمرار عمل الحضانات بكثافة 50%.. والغلق حال زيادة إصابات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء إن العمل بالحضانات سيستمر مع تقليل الكثافة بها لنسبة 50% وتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس .

وأضافت في بيان صحفي أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستتابع الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة .

وأوضحت أن عمليات المتابعة على الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ٥٠٪؜، مضيفة أنه في حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.

وبحسب الوزيرة فإنه تم غلق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخرى وذلك من أصل ٤ آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.

وفي يوليو الماضي أعادت الوزارة فتحت الحضانات بعد أشهر من إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا، مع الالتزام بخفض نسبة الحضور إلى 50% لتفادي التكدس واتخاذ إجراءات احترازية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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