وزير الري: تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية في مقدمة أولويات الوزارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الري في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، في ضوء الاستعدادات الجارية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور عبدالعاطي أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.. لافتا إلى أن وزارة الري اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، وأنه جار تنفيذ برنامج تدريبي مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.

وأشار وزير الري إلى تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي الوزارة، نظرا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، حيث تم بمجهودات مهندسي الوزارة تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية" وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.

وعقب الاجتماع، قام الدكتور صالح الشيخ بزيارة لوحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط، حيث استعرض المجهودات التي تقوم بها الوحدة في مجال استخدام صور الأقمار الاصطناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدة، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

كما قام الدكتور صالح الشيخ بزيارة الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة، حيث استعرض منظومة الرصد الآلي "التليمتري"، والتي تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة، بالإضافة لمنظومة الرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيلها أوتوماتيكيا عن بعد ومتابعتها من غرف تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حدى وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

كما استعرض جهاز قياس درجة رطوبة التربة والذي تم تصنيعه بمعرفة مهندسي وزارة الموارد المائية والري والذي يقوم بتحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للري من عدمه، حيث يسهم هذا الجهاز في تنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها.

جدير بالذكر أن وزارة الري أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان، والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، كما يسهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.