إسرائيل تُسجل 8308 إصابات جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 8308 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ446 ألف حالة تعافي منهم 388 ألف حالة.
حالة على مستوى البلاد بعد تسجيل 29 حالة أمس، بينما هناك 764 حالة خطرة و183 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.
وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3445
و370 ألف إسرائيلي تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حيث تم تلقيح ما يقرب من 146 ألف منهم يوم الاثنين وحده.
وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين بأن حوالي مليون
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.