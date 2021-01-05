أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

ياسر رشاد - القاهرة -

غادر أمير قطر تميم بن حمد، البلاد صباح اليوم الثلاثاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي، وفقًا لـ"وكالة الأنباء القطرية".

فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير

قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

وقبيل انعقاد القمة قال ولي العهد السعودي إن القمة الخليجية ستكون

قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وتأتي هذه القمة الخليجية بعد وجهود كويتية لدفع دول مجلس التعاون الخليجي إلى وضع حد لأزمتها التي تدوم، بشكل خاص، منذ عام 2017 عندما قطعت كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة علاقاتها بالدوحة.