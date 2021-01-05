اليابان: استئناف إيران تخصيب اليورانيوم يمثل خرقاً للاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 دقيقة

قالت اليابان، اليوم الثلاثاء، أن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%، يمثل خرقا للاتفاق النووي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، إن بلاده قلقة بشدة إزاء إعلان إيران الأخير استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 20%.

وقال كاتو للصحفيين: “لدى الحكومة (اليابانية) مخاوف شديدة إزاء هذه الخطوة التي تمثل خرقا للاتفاق النووي”.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أعلن أن عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قد بدأت أمس الإثنين في مجمع التخصيب بفوردو.

وكان البرلمان الإيراني صادق الشهر الماضي على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم.

وفجرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.