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تطوان.. مبادرة للقراءة تمنح “المعرفة” مقابل نصف درهم فقط

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أطلق مواطن مغربي، مبادرة تشجع على القراءة، أسماها “المبادرة الشعبية للقراءة.. قرا غير بـ50 فرنك”، يهدف من خلالها إلى غرس ثمرة القراءة في عقول أطفال مدينته تطوان، ومصالحة الشباب والكبار مع الكتب.

المبادرة الشعبية للقراءة، “يقول عنها صاحبها سفيان، إن فكرتها انبثقت من مبادرة تزيين الحي الذي يقطن فيه بتطوان خلال فترة الحجر الصحي، فلم يجد بعد نهايتها أفضل من إطلاق مبادرة مماثلة تشجع على القراءة في زمن سيطرت فيه العولمة.

كتب قديمة توفرها المبادرة لأهل حي سفيان وباقي أحياء المدينة، لا تعتمد في شروط الحصول عليها على ضمانات من طرف القارئ، فيما الهدف منها منح قدر ثمين من المعرفة مقابل قدر بسيط من المال، ودون مقابل للأطفال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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