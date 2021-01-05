تطوان.. مبادرة للقراءة تمنح “المعرفة” مقابل نصف درهم فقط

جدة - عبدالحي حسين - أطلق مواطن مغربي، مبادرة تشجع على القراءة، أسماها “المبادرة الشعبية للقراءة.. قرا غير بـ50 فرنك”، يهدف من خلالها إلى غرس ثمرة القراءة في عقول أطفال مدينته تطوان، ومصالحة الشباب والكبار مع الكتب.

المبادرة الشعبية للقراءة، “يقول عنها صاحبها سفيان، إن فكرتها انبثقت من مبادرة تزيين الحي الذي يقطن فيه بتطوان خلال فترة الحجر الصحي، فلم يجد بعد نهايتها أفضل من إطلاق مبادرة مماثلة تشجع على القراءة في زمن سيطرت فيه العولمة.

كتب قديمة توفرها المبادرة لأهل حي سفيان وباقي أحياء المدينة، لا تعتمد في شروط الحصول عليها على ضمانات من طرف القارئ، فيما الهدف منها منح قدر ثمين من المعرفة مقابل قدر بسيط من المال، ودون مقابل للأطفال.