تعرف على حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

نبه المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية المواطنين والمزارعين وربابنة السفن من حالة الطقس المتوقع خلال الـ24ساعة القادمة.

وقالت النشرة إن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة وباردة الى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشرق المحويت) خصوصاً الاجزاء الشرقية منها، بينما تكون باردة على مرتفعات محافظات (اب ، تعز، لحج، ابين، شبوة وحضرموت) كذلك على المناطق الصحراوية مع فرصة لتشكل الضباب والشابورة المائية على المنحدرات المحاذية للسهول الساحلية، اجواء صحوة الى غائمة جزئياً بسحب متنوعة خلال ساعات الظهيرة خصوصاً على المنحدرات الغربية والجنوبية الغربية قد يصحبها هطول امطار خفيفة.

كما توقعت أن تكون الأجواء في المناطق الساحلية غائمة جزئياً الى غائمة على السواحل الجنوبية والفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة، وصحوة الى غائمة جزئياً على السواحل الشرقية والغربية، والرياح جنوبية شرقية نشطة على الساحل الغربي، معتدلة شرقية الى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية.

وأضافت النشرة أن المناطق الصحراوية ستشهد اجواء صحوة وجافة بوجة عام، باردة اثناء الليل وساعات الصباح الباكر والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 الى 20 عقدة