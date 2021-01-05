أمير الكويت يتوجه إلى السعودة لحضور القمة الخليجية

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم “إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة ال41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمزمع عقدها في محافظة العلا” السعودية.



وكان أمير الكويت قد أعرب يوم الجمعة الماضي عن تفاؤله بالقمة الخليجية المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية حينها أن أمير الكويت عبر عن ارتياحه لنتائج الجولة الخليجية التي قادها وزير الخارجية أخيرا، وأنه متفائل باللقاء المبارك، الذي سيجمعه بإخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز روح الأخوة والتضامن العربي والخليجي لمواجهة التحديات في المنطقة