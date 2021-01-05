أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

