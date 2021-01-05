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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 5 يناير 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق داخل محلات الصاغة، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

 

 فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                         ريال يمني                   دولار

 

الذهب عيار 24      45410 ريالات                60.44$

 

 

 

الذهب عيار 22       41626ريالًا                 55.40$

 

الذهب عيار 21     39734ريالاً                  52.89$

 

الذهب عيار 18   34058 ريالاً                  45.33$

 

أوقية الذهب      1316128ريالاً              1879.95$

 

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