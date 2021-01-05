ارتفاع طفيف في اسعار الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية

وسجلت بورصة الكفاح 143.900 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس الاثنين في بورصة الكفاح 143.650 دينار لكل 100 دولار.

اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية ارتفعت ايضا ، حيث كان سعر البيع: 145.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143.000 دينار لكل 100 دولار