الخارجية الكورية الجنوبية تستدعي السفير الإيراني للاحتجاج على احتجاز ناقلة نفط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استدعت سيؤول، الثلاثاء، السفير الإيراني لدى البلاد سعيد بادامشي شابستاري؛ للاحتجاج على احتجاز طهران ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب"، فقد عبّر مدير دائرة شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية كو كيونج-سوك أثناء لقائه مع السفير الإيراني عن أسفه لاحتجاز مليشيا الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "هانكوك كيمي".

وطالب المسؤول السفير الإيراني بالإفراج عن ناقلة النفط في أقرب وقت.

فيما أكد شابستاري على أن جميع البحارة بأمان، غير أنه لم يعلق على أسباب الاحتجاز ولا موعد الإفراج عن الناقلة.

وأكدت وزيرة الخارجية، كانج كيونج-هوا، اليوم، أن بلادها تبذل جهدا دبلوماسيا لإطلاق سراح الناقلة المحتجزة في ايران في القريب العاجل.

وحول تحليلات تفيد بأن دوافع الاحتجاز هي تجميد أموال حساب بنك إيران المركزي في بنك كوري، قالت إنه من السابق للأوان التحدث عن الدوافع في الوقت الراهن، وأن "الأمر المستعجل هو تأمين سلامة طواقم الناقلة".

وأمس الإثنين، احتجزت مليشيا الحرس الثوري الإيراني الناقلة بزعم أنها تسبب أضرارا للبيئة البحرية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقْدم فيها إيران على احتجاز ناقلات نفط، في تهديد صارخ لطرق الملاحة الدولية.

وطالبت واشنطن إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لديها.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن إيران تهدد حرية الملاحة في الخليج وتسعى إلى تخفيف العقوبات عليها بالابتزاز.