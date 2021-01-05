اللواء خالد المحجوب: قواتنا وجهت ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن "قواتنا وجهت ضربات قوية للخلايا المسلحة في مدينة سبها".



وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في تصريحات، أن القوات المسلحة تعمل "على تأمين كامل الأراضي الليبية".

وشدد على أن "هناك محاولات لتحريك مرتزقة ومقاتلين أجانب في منطقة الجنوب الليبي"، لافتا إلى أن "تركيا المستفيد الوحيد من حالة عدم الاستقرار في ليبيا".

وأحبط الجيش الليبي، في وقت سابق الإثنين، مخططا لعناصر من المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، لنشر الفوضى في مدينة سبها جنوبي البلاد.

وقالت مصادر، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن عناصر من المليشيات المسلحة، حاولت إثارة الفوضى، خلف مقر الهلال الأحمر بمدينة سبها، إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من طرد المليشيات المسلحة التابعة لـ"الوفاق" من مدينة سبها، عقب اشتباكات بسيطة بين الطرفين.

واتهم الجيش الليبي، عناصر من المليشيات الموالية لتركيا بمحاولة زعزعة أمن مدن الجنوب الليبي انطلاقا من مدينة سبها.