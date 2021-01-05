مصر.. تسجيل 1277 إصابة جديدة بكورونا و58 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين إنها سجلت 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة، نزولا من 1309 إصابات و64 وفاة أول أمس.



وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين هو 143464 حالة من ضمنها 114601 حالة تم شفاؤها و7863 حالة وفاة".

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقا للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض "عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته".