إنجلترا تعيد فرض الإغلاق الشامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس الاثنين فرض "إغلاق" جديد في مختلف أنحاء إنجلترا بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المتحوّر الأسرع انتقالاً والحؤول دون انهيار النظام الصحّي في البلاد.



وقال جونسون في خطاب إلى الأمة نقله التلفزيون مباشرة على الهواء إنّ الإغلاق الجديد الصارم على غرار ذلك الذي فُرض في الربيع يلحظ إقفال المدارس وسيستمرّ حتى منتصف فبراير.

وشدّد رئيس الوزراء المحافظ على أنّ القيود الصارمة، التي فرضت على ما يقرب من 80% من سكان إنجلترا، لم تكف لوقف انتشار هذه الطفرة الجديدة من الفيروس، الأكثر عدوى من السلالة الأصلية بنسبة تتراوح بين 50 و70% وفقاً للعلماء البريطانيين.

وأضاف أنّ أعداد المصابين بالفيروس في مستشفيات إنجلترا بلغت حوالى 27 ألف مريض و"زادت بنحو الثلث" في أسبوع واحد، وتخطّت بنسبة 40% ما كانت عليه في ذروة الموجة الوبائية الأولى.

وقال جونسون "من الواضح أنّنا بحاجة لبذل المزيد" من الجهود "للسيطرة على الطفرة الجديدة"، مشيراً إلى أنّه "لذلك، يجب علينا الدخول في إغلاق عام صارم بما يكفي للسيطرة على هذه الطفرة".

وعلى غرار ما حدث خلال الإغلاق العام الأول في الربيع، وخلافاً للإغلاق الثاني في نوفمبر، فإنّ الإغلاق الثالث الذي سيدخل رسمياً حيّز التنفيذ فجر الأربعاء سيشمل إقفال المدارس التي ستتحوّل اعتباراً من صباح الثلاثاء إلى نظام التعليم عن بُعد.

وعلى الرّغم من أنّ البرلمان سيناقش هذه الإجراءات الأربعاء فقد ناشد جونسون سكّان إنجلترا الالتزام بها على الفور.

وأوضح رئيس الوزراء في خطابه أنّه إذا سارت الأمور على ما يرام فإنّ الإغلاق العام سيُرفع في منتصف فبراير، وفي ذلك الوقت يفترض أن يكون جميع المسنّين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً قد تلقّوا اللّقاح المضادّ للفيروس بفضل تسريع خطى حملة التطعيم الوطنية التي أطلقت في 8 ديسمبر باستخدام لقاح فايرز/بايونتيك، وتعزّزت أمس الاثنين بانضمام لقاح ثانٍ طوّرته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وفي اسكتلندا، أعلنت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون مساء أمس الاثنين إغلاقاً عاماً طوال شهر يناير يشمل أيضاً المدارس.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في المملكة المتّحدة (إنجلترا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز) أكثر من 75 ألف وفاة، لتكون بذلك إحدى أكثر الدول الأوروبية تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية.

والوضع ليس أفضل على صعيد الإصابات، إذ إنّ المملكة باتت تسجّل يومياً أكثر من 50 ألف إصابة جديدة وقد بلغت الحصيلة اليومية أمس الاثنين حوالى 59 ألف إصابة جديدة