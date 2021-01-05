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حاكم دبي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة الخليجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على رأس وفد الدولة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الـ41 لقادة .

وتشكل اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها السعودية اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فرصة حقيقية لتجاوز عدد من التحديات الرئيسة التي تواجه المنطقة، وأهمها وحدة الصف الخليجي، وتوحيد جهود مواجهة «»، واستعادة النمو الاقتصادي لدول المنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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