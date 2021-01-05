شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تجيز «أكسفورد».. وإصابات «كورونا» عالمياً ترتفع إلى 85.2 مليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تسارعت وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» على المستوى العالمي. وأصيب أكثر من 85.2 مليون نسمة بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و846677 وفاة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وأعلنت السلطات المكسيكية، الاثنين، أنّها أجازت الاستخدام الطارئ للّقاح المضادّ لـ«كوفيد-19» الذي أنتجته شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد».

وقال المسؤول في الحكومة المكسيكية عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جائحة «كوفيد-19» هوغو لوبيز-غاتيل في تغريدة على «تويتر»: إنّ اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية «أجازت الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضدّ فيروس سارس-كوف-2». وبذلك تصبح المكسيك رابع دولة في العالم ترخّص لهذا اللقاح، بعد كلّ من بريطانيا والأرجنتين والهند.

وأضاف لوبيز-غاتيل أنّ المكسيك ستحصل على أولى جرعاتها من هذا اللقاح اعتباراً من آذار/مارس، لكنّه عاد وأوضح خلال مؤتمر صحفي أنّ «الأمر يتوقّف على ما إذا كانت لدى الشركات الخاصة» القدرة الإنتاجية اللازمة.

وأطلقت المكسيك في 24 كانون الأول/ديسمبر حملة وطنية للتطعيم ضدّ «كوفيد-19» باستخدام لقاح «فايزر-بيونتيك».

ووفقاً للحكومة المكسيكية فقد بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من هذا اللقاح حتى، الأحد، حوالي 30 ألف شخص من مقدّمي الرعاية الصحّية.

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قال إنّه سيتمّ تطعيم ما بين 700 و750 ألفاً من مقدّمي الرعاية الصحّية بحلول منتصف كانون الثاني/يناير الجاري.

وتوصّلت الحكومة المكسيكية إلى اتّفاق مع كلّ من المنظمة الخيرية التابعة للملياردير المكسيكي كارلوس سليم ومختبر «أسترازينيكا» وجامعة «أكسفورد» لإنتاج اللّقاح في أراضيها وفي الأرجنتين، وتوزيعه بصورة غير ربحية في سائر دول أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل. وبموجب هذا الاتفاق ستحصل المكسيك على 77.4 مليون جرعة من هذا اللقاح.

كما وقّعت الحكومة المكسيكية اتفاقات قيمتها الإجمالية 1.66 مليار دولار مع مختبرات عدّة لشراء حوالي 200 مليون جرعة تكفي لتلقيح ما يصل إلى 116 مليون مكسيكي مجاناً خلال عامي 2020 و2021، وفقاً لوزارة المالية.

والمكسيك البالغ عدد سكّانها 128 مليون نسمة هي رابع أكثر دول العالم تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية إذ سجلت لغاية الاثنين 127,757 وفاة من أصل 1.4 مليون مصاب.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة في البرازيل، الاثنين، إنها سجلت 20006 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و543 وفاة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الاثنين، فرض «إغلاق» جديد في مختلف أنحاء إنجلترا بهدف الحدّ من تفشّي فيروس «كورونا» المتحوّر الأسرع انتقالاً والحيلولة دون انهيار النظام الصحّي في البلاد.

وقال جونسون في خطاب إلى الأمة نقله التلفزيون مباشرة على الهواء: إنّ الإغلاق الجديد الصارم على غرار ذلك الذي فُرض في الربيع يلحظ إقفال المدارس وسيستمرّ حتى منتصف شباط/فبراير.

وشدّد رئيس الوزراء المحافظ على أنّ القيود الصارمة التي فرضت على ما يقرب من 80% من سكان إنجلترا لم تكف لوقف انتشار هذه الطفرة الجديدة من الفيروس، الأكثر عدوى من السلالة الأصلية بنسبة تتراوح بين 50 و70% وفقاً للعلماء البريطانيين.

وأضاف أنّ أعداد المصابين بالفيروس في مستشفيات إنجلترا بلغت حوالي 27 ألف مريض و«زادت بنحو الثلث» في أسبوع واحد، وتخطّت بنسبة 40% ما كانت عليه في ذروة الموجة الوبائية الأولى. وقال جونسون «من الواضح أنّنا بحاجة لبذل المزيد» من الجهود «للسيطرة على الطفرة الجديدة»، مشيراً إلى أنّه «لذلك، يجب علينا الدخول في إغلاق عام صارم بما يكفي للسيطرة على هذه الطفرة».

وعلى غرار ما حدث خلال الإغلاق العام الأول في الربيع، وخلافاً للإغلاق الثاني في تشرين الثاني/نوفمبر، فإنّ الإغلاق الثالث الذي سيدخل رسمياً حيّز التنفيذ فجر الأربعاء، سيشمل إقفال المدارس التي ستتحوّل اعتباراً من صباح الثلاثاء، إلى نظام التعليم عن بُعد.

وعلى الرّغم من أنّ البرلمان سيناقش هذه الإجراءات، الأربعاء، فقد ناشد جونسون سكّان إنجلترا الالتزام بها على الفور.

وأوضح رئيس الوزراء في خطابه أنّه إذا سارت الأمور على ما يرام فإنّ الإغلاق العام سيُرفع في منتصف شباط/فبراير، وفي ذلك الوقت يفترض أن يكون جميع المسنّين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً قد تلقّوا اللّقاح المضادّ للفيروس بفضل تسريع خطى حملة التطعيم الوطنية التي أطلقت في 8 كانون الأول/ديسمبر باستخدام لقاح «فايرز/بيونتيك» وتعزّزت الاثنين بانضمام لقاح ثانٍ طوّرته شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد».

وفي اسكتلندا، أعلنت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجون، مساء الاثنين، إغلاقاً عاماً طوال شهر كانون الثاني/يناير يشمل أيضاً المدارس.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن «كوفيد-19» في المملكة المتّحدة (إنجلترا وإيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز) أكثر من 75 ألف وفاة، لتكون بذلك إحدى أكثر الدول الأوروبية تضرّراً من الجائحة على صعيد الخسائر البشرية.

والوضع ليس أفضل على صعيد الإصابات إذ إنّ المملكة باتت تسجّل يومياً أكثر من 50 ألف إصابة جديدة وقد بلغت الحصيلة اليومية، الاثنين، حوالي 59 ألف إصابة جديدة.

وأعلنت الصين اليوم تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، الاثنين، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 87183، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634. وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين - في بيان- إن 16 حالة من الحالات الجديدة لوافدين من الخارج.

وقالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إنها سجلت 1277 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و58 وفاة، نزولاً من 1309 إصابات و64 وفاة، الأحد. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 143464 حالة من ضمنهم 114601 حالة تم شفاؤها و7863 حالة وفاة».

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقاً للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس، عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض «عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته».

