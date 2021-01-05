شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يحجز مقعداً في نهائي كأس محمد السادس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز نادي الاتحاد السعودي بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس محمّد السادس للأندية العربية الأبطال، عقب فوزه على ضيفه الشباب 2-1 في إياب نصف نهائي البطولة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الاثنين.

وسجل للاتحاد البرازيلي رومارينيو (74) والصربي ألكسندر بريوفيتش (90+3)، فيما أحرز البرتغالي فابيو مارتينيس هدف الشباب الوحيد (1).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي قد انتهت بالتعادل 2-2.

وسيواجه الاتحاد في نهائي البطولة التي سبق له الفوز بلقبها عام 2005، الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري، علماً أن الأخير تقدم ذهاباً على ملعبه 1-صفر.

وبدأ الاتحاد مشواره في البطولة بالفوز ذهاباً على العهد اللبناني 3-0 في جدة، والتعادل إياباً بدون أهداف في بيروت، وفي ثمن النهائي تخطى الوصل الإماراتي ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1 في دبي وجدة على التوالي، وفي ربع النهائي تعادل ذهاباً مع أولمبيك آسفي المغربي 1-1 في جدة، وفاز إياباً 1-0 في آسفي.