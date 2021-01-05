شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثمبتون يفك العقدة أمام ليفربول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسقط ساوثمبتون ضيفه ليفربول، بالفوز عليه 1-صفر في ختام المرحلة السابعة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم الاثنين، وأسدى خدمة كبيرة للفرق المطاردة.

وتجمد رصيد ليفربول عند 33 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها خارج ملعبه ضد بيرنلي في 12 كانون الثاني/يناير الحالي.

ويأتي ليستر سيتي ثالثاً مع 31 نقطة، في حين تملك أربعة فرق 29 نقطة بينها مانشستر سيتي الذي يملك أيضاً مباراتين مؤجلتين في حال فاز فيهما يمكنه تخطي ليفربول حسابياً.

على ملعب «سانت ماري» على الساحل الجنوبي، فك ساوثمبتون أخيراً عقدته المستعصية ليفربول بالفوز عليه بهدف سجله مهاجم الأخير السابق داني إينغز بعد مرور دقيقتين فقط.

وكان ساوثمبتون مفاجأة الموسم الحالي، خسر في آخر ست مباريات ضد ليفربول في الدوري ومنيت شباكه بـ17 هدفاً وسجل هدفين فقط.

ودخل ساوثمبتون المباراة من دون أن يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات (3 تعادلات وخسارة)، في حين تعادل ليفربول في آخر مباراتين له مع وست بروميتش البيون ونيوكاسل.

والخسارة هي الأولى أيضاً لليفربول منذ سقوطه المدوي أمام أستون فيلا 2-7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي