شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 من لاعبي بيراميدز بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري لكرة القدم، عن إصابة 9 من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد الاثنين، بعد خضوع لاعبي الفريق للمسحة الطبية الأحد.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الاتحاد الليبي الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي في إطار منافسات إياب دور الـ 32 الأول في كأس الاتحاد الإفريقي، وكان بيراميدز قد فاز ذهاباً على استاد الإسكندرية بهدف مقابل لا شيء.

ومن المقرر أن يخضع لاعبو بيراميدز لمسحة إضافية لتحديد قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر استعداداً لمواجهة الاتحاد الليبي.

ورفض مسؤولو بيراميدز الإفصاح عن أسماء اللاعبين وفضل دخولهم العزل المنزلي لحين ظهور نتيجة المسحة الإضافية.