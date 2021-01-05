الكويت تعلن فتح الحدود بين السعودية وقطر.. وتوقيع اتفاق إنهاء الخلاف في «قمة العلا» اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح، الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية، أمس الإثنين، قبل ساعات من انعقاد "قمة العلا" في المملكة اليوم الثلاثاء.

وقال الصباح، في بيان تليفزيوني نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أجرى اتصالاً مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الاثنين، وأنه تم الاتفاق على فتح جميع الحدود بين قطر والسعودية.

وأضاف وزير الخارجية الكويتي أنه تم التوصل إلى توقيع ما يسمى بـ"اتفاق العلا" على هامش القمة الخليجية في السعودية، وأنه خلال اتصاله بأمير قطر وولي العهد السعودي على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل.

وأشار الصباح إلى أن الشيخ نواف الصباح أعرب "عن ثقته في حرص أشقائه قادة دول المجلس وجمهورية مصر العربية بأن تكون هذه القمة قمة مصالحة... وتكفل إنهاء هذا العارض"، في إشارة إلى إنهاء الأزمة مع قطر.

في الوقت ذاته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن سياسة المملكة بقيادة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

وقال بن سلمان إن القمة الخليجية في بلاده "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

كمال أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد سيرأس وفد الدوحة خلال القمة.

وأعلن التليفزيون السعودي عن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل إعلام قطرية إن أول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية الليلة بعد الإعلان الكويتي.

يشار إلى أنه في يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط مساع لحل الأزمة.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الكويتي، أن "مباحثات مُثمرة جرت خلال الفترة الماضية"، لتسوية الأزمة الخليجية، برعاية بلاده ودعم أمريكي.