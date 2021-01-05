تفاصيل إتصال وزير خارجية ‎الكويت مع تميم بن حمد ‎ولي العهد السعودي من أجل المصالحة وفتح الحدود

الشارقة - اميمة ياسر - قال وزير الخارجية ‎الكويتي إن أمير ‎الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة ‎قطر وولي العهد السعودي من أجل توقيع بيان القمة الخليجية.

فى سياق آخر، أعلنت وكالة الأنباء العمانية عدم حضور السلطان هيثم بن طارق، للقمة الخليجية الـ41، بعدما تلقى دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء العالمية: "نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أبقاه الله - يغادر البلاد غدًا صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد السلطنة في مؤتمر القمة الخليجية الـ41".

وكان فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سلم سموه رسالة خطية للسلطان هيثم بن طارق، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، تتعلق بالدعوة لحضور القمة الحادية والأربعين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي القادمة.