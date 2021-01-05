كوريا الجنوبية تضغط على إيران للإفراج عن ناقلتها المحتجزة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 08:42 صباحاً - منذ 49 دقيقة

كوريا الجنوبية تتحرك للإفراج عن ناقلتها المحتجزة في إيران

أكدت كوريا الجنوبية على انها تبذل جهوداً دبلوماسية للإفراج عن الناقلة التي احتجزتها في منطقة الخليج العربي .

وقالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، الثلاثاء، إنها تبذل جهودا دبلوماسية لتأمين الإفراج عن الناقلة التي قامت إيران بالاستحواذ عليها، الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “يونهاب”.

وذكرت الوزيرة بأنها تتواصل مع نظرائها الإيرانيين، وأن سيؤول تبحث حل الموضوع مع طهران.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن حيازة الناقلة مع طاقمها خلال إبحارها في مياه الخليج، في خطوة لاقت انتقادا واسعا، بالأخص من الولايات المتحدة، التي وصفت الوضع بـ “محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي”.

وقررت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الاثنين، إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج العربي بعد احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم الكوري الجنوبي.

وقالت الوزارة في بيان: “أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز، بعد قليل من تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، احتجاز ناقلة نفط تحمل علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج العربي.

وأظهرت بيانات عبر الأقمار الصناعية نشرها موقع (مارين ترافيك دوت كوم) أن الناقلة (ام تي هانكوك تشيمي) تم احتجازها قبالة مدينة بندر عباس بعد ظهر الاثنين من دون تفسير.