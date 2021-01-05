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وفيات كورونا في كوريا الجنوبية تتخطى حاجز الألف

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الدمام - شريف احمد - تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن حاجز الألف وفاة في كوريا الجنوبية، حسبما قال رئيس الوزراء تشونج سي كيون اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن تشونج القول: "لقد فقد حوالي 440 مريضا حياتهم خلال الشهر الماضي، مع تجاوز إجمالي الوفيات حاجز الألف اليوم".

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في شباط/فبراير من العام الماضي.

وقال تشونج إن معظم من فقدوا أرواحهم خلال الشهر الماضي كانوا فوق 70 عاما.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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