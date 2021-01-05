تقرير يوضح مخططات أسامة النجيفي وعلاقته بتركيا لنشر الفوضى بالعراق

أسامة النجيفي ذو الخلفيات الحزبية التي لها صلة بالإخوان، وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية، ويرتبط مع حزب العدالة التركي بمصالح اقتصادية، له علاقة قوية بالجماعة، فترشح على قوائمه، شغل منصب وزير الصناعة عام 2005.

سرطان العراق

بدا السياسي العراقي أسامة النجيفي، الذي بات السرطان ظله، وكأنه يعتاش على الأزمات، حارق أقرب مقربيه ومشعل الحرائق مع خصومه ليبقى وحيدًا في الساحة كخيار لما عبر الحدود.

ويبدو أن الوضع السياسي العراقي مُصرٌّ على اجترار شخصياتٍ بلا لونٍ ولا طعم ولا رائحة، وقد تصدق الكوميديا الواقعية التي يعيشها العراقيون بتقديم شخصيتين من هذا النوع من منزل واحد، مثل أسامة النجيفي.

وتوترت الأجواء بين بغداد وأنقرة بشدة مؤخرًا، على خلفية سلسلة اعتداءات تركية داخل الأراضي العراقية بحجة ملاحقة حزب العمال الكردستاني، تسببت في مقتل مدنيين وعسكريين عراقيين بينهم جنرال بارز في قوات الحدود.

ووسط هذه التوترات المتصاعدة يتحرك أسامة النجيفي، رئيس البرلمان الأسبق، بين أوساط عديدة لتطويق الأزمة بين بغداد وأنقرة.

وينحدر النجيفي من أصول حزبية إخوانية ويرتبط مع حزب العدالة والتنمية التركي بمصالح اقتصادية مترسّخة.

وسبق للنجيفي أن ترشح على قوائم الحزب الإسلامي، جناح حركة الإخوان المسلمين في العراق، لشغل منصب وزير الصناعة عام 2005.