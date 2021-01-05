شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الحقوق التى يمنحها القانون لأعضاء مجلس النواب؟.. اعرفها فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنتهى مدة مجلس النواب الحالي (2016) في الفصل التشريعى الأول، وتحديدا يوم 9 من شهر يناير الجاري، وبعد ذلك سيدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد (مجلس 2021) للانعقاد، وعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفى هذا الصدد، وقبل مباشرة الأعضاء الجدد عملهم، حدد القانون مجموعة من الحقوق لأعضاء مجلس النواب، وهى كالتالى:

1-الحصانة البرلمانية: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائي ضد النائب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

2- إذا كان العضو من العاملين بالدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته وتًحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

3- يكون للعضو المحتفظ له بوظيفته أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها.

4- لا يخضع عضو مجلس النواب من العاملين بالدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

5 - لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو شركات القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى إلا بعد موافقة المجلس.

6 – يعود النائب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التى يكون قد رُقى إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.

7 –تسهيلات عضوية: يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس النواب اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه

8 -يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور.