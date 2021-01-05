شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعقد 3 جلسات حلف يمين لخريجى كليات الحقوق..تعرف على المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد النقابة العامة للمحامين، 3 جلسات حلف يمين لخريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وذلك أيام، 10 و17 و24 يناير الجاري، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بنادى نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر من الساعة التاسعة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وجاء ترتيب الجلسات كالتالي:

أولا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 10 / 1 / 2021

نقابات: " القاهرة الجديدة ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ جنوب الجيزة ـ شرق الإسكندرية ـ غرب الإسكندريةـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة".

ثانيا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 17 / 1 / 2021

نقابات: "شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ حلوان ـ الإسماعيليةـ السويس ـ بورسعيد ـ دمياط ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناءـ مطروح ـ طنطاـ المنوفية ـ المحلة الكبرى ـ كفر الشيخ ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية".

ثالثا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 24 / 1 / 2021

نقابات: " شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ بني سويف ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ سوهاج ـ الفيوم ـ أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ البحر الأحمر ـ الوادي الجديد".

ونبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.