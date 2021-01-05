اعتقال زعيم جماعة "براود بويز" الأمريكية المتطرفة في واشنطن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

ألقت السلطات الأمريكية القبض على زعيم جماعة "براود بويز" المثيرة للجدل في واشنطن قبل يومين من موعد انعقاد تجمع حاشد في العاصمة الأمريكية للجماعة التي تعلن نفسها مناصرة للعرق الأبيض.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان يوم الاثنين إن عناصرها اعتقلوا هنري "إنريكي" تاريو وهو من ميامي بفلوريدا .

ووُجهت إلى تاريو تهمة إتلاف ممتلكات تتعلق بجريمة وقعت الشهر الماضي، بحسب البيان.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الممتلكات التي تم إتلافها تتمثل في حرق لافتة لحركة "حياة السود مهمة" كان قد تم سرقتها من كنيسة.

واعتقل تاريو عندما دخل مقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة الأمريكية.

يشار إلى أن جماعة "براود بويز" من بين أنصار الرئيس دونالد ترامب ويخططون لتنظيم احتجاج يوم الأربعاء يتزامن مع انعقاد جلسة الكونجرس لاعتماد نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر.