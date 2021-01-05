كوريا الجنوبية تتحرك دبلوماسيا لتحرير ناقلة النفط من إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أنها تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لتحرير ناقلة نفط ترفع علمها من قبضة إيران.

وقالت وكالة يونهاب للأنباء، أن وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا، إنها ردت على نظرائها في إيران أمس الاثنين وإن الوزارة تجري الآن محادثات مع دبلوماسيين في طهران و سيؤول لحل المشكلة.



واحتجزت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمس الإثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصادر، لم تسمها، أنه جرى اقتياد السفينة للمياه الإقليمية الإيرانية.

وزعمت المصادر أن أحد أسباب توقيف هذه السفينة هو "تسببها بتلوث بيئي وكيميائي" في مياه الخليج.

وأظهرت الأقمار الصناعية توقف ناقلة النفط قبالة ميناء "بندر عباس" بعد ظهر اليوم، دون أي تفسير.

وطالبت واشنطن إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لديها.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن إيران تهدد حرية الملاحة في الخليج وتسعى إلى تخفيف العقوبات عليها بالابتزاز.