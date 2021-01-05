احتجاجات طلابية في تركيا ضد أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مدينة إسطنبول الإثنين، اشتباكات وأحداث عنف بين طلاب إحدى الجامعات وقوات الشرطة التركية.

ونظم طلاب في جامعة البسفور (بوغازيسي) المرموقة بمدينة إسطنبول، الإثنين، احتجاجات إثر تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس جديد للجامعة.

ووقعت اشتباكات متفرقة بين طلاب الجامعة والشرطة التركية، حيث استخدمت الأخيرة قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وعين أردوغان السبت الماضي، الرئيس الجديد للجامعة مليح بولوت، الذي ترشح عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم بزعامة أردوغان في الانتخابات البرلمانية لعام 2015.

ويحق لأردوغان كرئيس تعيين رؤساء الجامعات، لكن الطلاب انتقدوا قرار اختيار رئيس ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وطالبوا بالحق في انتخاب رئيس للجامعة.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، عمر جليك، مساء الإثنين، إن تمتع شخص بهوية سياسية ليس جريمة