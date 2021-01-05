شكرا لقرائتكم اليونان: تلقينا تأكيدات بأن تركيا ستكف عن التنقيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت صحيفة "إيكاثميريني" اليونانية، أن أثينا تتطلع إلى استئناف محتمل للمحادثات الاستكشافية مع أنقرة.

وتلقت اليونان تأكيدات بأن تركيا ستكف عن التنقيب عن الغاز والنفط وغيره من الإجراءات التي تعتبر تحدياً للسيادة اليونانية في شرق المتوسط وبحر إيجه، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر، الاثنين.

كما تنتظر أثينا من أنقرة اتخاذ الخطوة الأولى، حيث سيعقد أول اجتماع لاستئناف المحادثات بين البلدين في تركيا.

يشار إلى أنه قبل حوالي أسبوعين أطلقت سفينة "أوروتش رايس" التركية للأبحاث إنذاراً بحرياً جديداً في شرق البحر المتوسط، يفيد بمواصلة أعمالها حتى 15 يونيو، وفق تلفزيون "تي آر تي".

كما اعترضت اليونان مقاتلتين تركيتين اقتحمتا أجواءها، وقال الجيش اليوناني إن الطائرتين حلقتا دون إنذار سابق يوم 21 ديسمبر الماضي، فوق جزيرتين يونانيتين في شرق بحر إيجه وتم اعتراضهما من قبل مقاتلات يونانية، وفقاً لقواعد الاشتباك الدولية.

يذكر أن تركيا تتنازع مع اليونان وقبرص حول أحقية التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط. وقد شكل هذا الملف أحد أبرز الأسباب في توتر العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ملف ليبيا، والعلاقة مع فرنسا، وملف اللاجئين وغيره.