قضية أسانج: خيبة أمل أميركية كبيرة من قرار القضاء البريطاني

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واشنطن: اعربت وزارة العدل الأميركية عن "خيبة أملها الكبيرة" لرفض القضاء البريطاني تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان "نحن راضون لأنه تم الأخذ بكل الحجج القانونية التي قدمتها الولايات المتحدة"، مضيفة "سنستمر في طلب تسليم أسانج للولايات المتحدة" حيث تلاحقه إدارة الرئيس دونالد ترمب بتهمة نشر مئات آلاف الوثائق السرية.

واعتبر القضاء البريطاني أن أسانج مهدد بـ"ظروف عزل شبه كامل" في نظام السجون الاميركي، ورفض تاليا تسليمه "لأسباب ترتبط بالصحة العقلية".

وابلغت الولايات المتحدة المحكمة بنيتها استئناف القرار.

ويبقى أسانج معتقلا في سجن بيلمارش حتى جلسة الأربعاء للنظر في طلب الإفراج.