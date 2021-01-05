بريطانيا إلى الإغلاق العام الثالث

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من لندن: يلقي رئيس الوزراء البريطاني الليلة خطابًا تلفزيونيًا لتحديد "خطوات إضافية" لمكافحة انتشار كورونا، ربما تقود إلى إغلاق عام ثالث.

ومن المتوقع أن يتحدث بوريس جونسون في الساعة 8 مساءً بتوقيت لندن، بينما سيتم استدعاء مجلس العموم من عطلته الحالية للجلوس يوم الأربعاء وسط دعوات لإغلاق وطني ثالث في إنكلترا.

وقال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت: "أدى انتشار السلالة المتحورة من كورونا إلى تصاعد سريع لأعداد الحالات في جميع أنحاء البلاد، ورئيس الوزراء أوضح أنه يجب الآن اتخاذ المزيد من الخطوات لوقف هذا الارتفاع وإنقاذ الأرواح."

وفي وقت سابق يوم الاثنين، حذر جونسون من أنه "لا شك في أنه سيتعين علينا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة" وتعهد بأن الحكومة "ستبذل قصارى جهدها للسيطرة على الفيروس".

في زيارة لمركز التطعيم مع بدء طرح لقاح أسترازينيكا-أوكسفورد على المستوى الوطني، قال رئيس الوزراء إن هناك أسابيع "صعبة وصعبة" في معركة المملكة المتحدة ضد كورونا.

وتحدث جونسون قبل وقت قصير من إعلان الوزير الأول نيكولا ستيرجن عن إغلاق على مستوى البلاد في اسكتلندا اعتبارًا من منتصف الليل هذه الليلة.

زعيم العمال

وطالب زعيم حزب العمال المعارض السير كير ستارمر يوم الأحد بإغلاق وطني في إنكلترا في غضون 24 ساعة.

كما دعا وزير الصحة السابق، جيريمي هانت، الذي تعرض للهزيمة على يد جونسون لقيادة حزب المحافظين في عام 2019، إلى اتخاذ إجراءات "على الفور" في محاولة لتخفيف الضغوط "خارج النطاق" على المستشفيات.

ويريد السيد هانت، الذي يشغل الآن منصب رئيس لجنة الصحة في مجلس العموم، إغلاق جميع المدارس، وإيقاف السفر الدولي، ومنع الاختلاط المنزلي.

وقال "في مواجهة النمو المتسارع، حتى الانتظار ليوم إضافي يتسبب في العديد من الوفيات التي يمكن تجنبها".

وكان زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي السير إد ديفي وعمدة لندن صادق خان من بين أولئك الذين دعوا إلى إغلاق ثالث في إنكلترا. ولم يستبعد وزير الصحة مات هانكوك فرض إغلاق وطني جديد لإنجلترا خلال مقابلة مع شبكة (سكاي نيوز) يوم الاثنين.

وحذر من أن البديل الجديد لفيروس كورونا "أسهل بكثير للقبض عليه" ، مع ظهور التأثير الآن في "الكثير من أنحاء مختلفة من البلاد".

تصاعد الحالات

وسجلت المملكة المتحدة يوم الأحد أكثر من 50000 حالة إصابة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي - حيث تجاوز العدد الإجمالي لوفيات كورونا 75000 حالة.

وفي مذكرة تم إرسالها إلى النواب يوم الاثنين، كشف رئيس مجلس العموم السير ليندساي هويل أن مجلس العموم سيجلس من الساعة 11:30 صباحًا يوم الأربعاء للاستماع إلى بيان من السيد جونسون ومناقشة لوائح الصحة العامة.

وقال السير ليندسي: "بناءً على نصيحتي بشأن الاستدعاء السابق، أود أن أحثك بشدة على عدم الحضور جسديًا إلى مبنى المجلس في (وستمنستر) للمشاركة في أي عمل ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية بسبب الوضع الصحي العام الحالي الخطير".

مواضيع قد تهمك :