أبو بكر باعشير إلى الحرية الجمعة

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جاكرتا: أعلنت وزارة خدمات السجون الاندونيسية الاثنين أن الداعية الإسلامي أبو بكر باعشير الذي دين بتورطه في تفجيرات بالي عام 2002، سيطلق سراحه الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة السجون ريكا أبريانتي في بيان "سيتم الإفراج عنه في 8 كانون الثاني/يناير 2021 مع انتهاء عقوبته".

وحكم على أبو بكر باعشير (82 عاما) في العام 2011 واستفاد من حكم مخفف. وأشار محاموه أيضا إلى خطر إصابته بفيروس كورونا في السجن بسبب سنه.

وقبل عامين، أثارت خطط لمنح الداعية المسن إفراجا مبكرا لأسباب إنسانية، ردود فعل عنيفة في الداخل وفي أستراليا، فقد قتل عشرات الاستراليين في هجمات بالي.

ويعتبر باعشير شخصية أساسية في تنظيم الجماعة الإسلامية الذي بايع تنظيم القاعدة والمسؤول عن تفجيرات بالي في تشرين الأول/أكتوبر 2002 التي قتل فيها أكثر من 200 شخص.

ومع ذلك، دائما ما كان ينفي أي تورط له في هذه الهجمات الدامية وقد ألغي الحكم بحقه امام الاستئناف.

دسا/الح/ب ق