شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي إخوانى سابق: استخدام الإخوان الشائعات جزء من استراتيجيتهم لاستهداف مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عماد عبد الحافظ القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن جماعة الإخوان تعتبر استخدامها سلاح بث الشائعات والأكاذيب جزءا من استراتيجيتها في حربها ضد الدولة المصرية.

وأشار "عبد الحافظ" في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن الأكاذيب والشائعات من الاستراتيجيات التي تلعب دائما عليها الإخوان، من اجل إثارة البلبلة وسط الرأي العام عن طريق استخدام السوشيال ميديا، موضحا أن اللجان الالكترونية للجماعة الإرهابية تلعب على وتر تضخيم السلبيات وتأويل تصريحات المسئولين وكل هذه الأمور بهدف خلق حالة عدم رضا لدي أبناء الشعب المصرى.

وأوضح أن هناك مجموعة من المواطنين الذين ليس لديهم وعيا كافيا يصبحون جزءا من اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية، بسبب الطريقة المنظمة التي يفتعلها الإخوان عبر السوشيال ميديا، مؤكدا أن الهدف الدائم للإخوان هو خلق حالة من السخط لدى الشعب المصرى إزاء الدولة المصرية ومؤسساتها.

وخلال الفترة الماضية، ذكرت وسائل إعلام محسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة الضرائب على المصريين خلال السنوات المقبلة، وذلك في محاولة منها لإثارة الرأي العام ضد الدولة المصرية.

وسرعان ما واجهت وزارة المالية هذه الأكاذيب مؤكدة أن وسائل إعلام الإخوان تلاعبت في تصريحات صادرة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واقتطاع جزء منها لتزييف وتغيير معناها، وهو كان بمثابة رد فاضح لهذه الأكاذيب حيث أكدت الوزارة أن الدولة المصرية الحالي تستهدف تخفيض الضرائب على أصحاب الدخول الأقل، وتقليص الضرائب، وتبسيط النظام الضريبي، خصوصاً المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.