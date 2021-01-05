شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب: التحول الرقمى أحد وسائل جذب المستثمرين وحفظ حقوق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التحول الرقمى لا يضمن حقوق الدولة الضريبية فحسب، بل يُسهم أيضا فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث يعد إحدى وسائل جذب المستثمرين والتيسير عليهم فى تعاملاتهم مع المؤسسات والجهات الحكومية، كما أنه يُعزز من ثقة المستثمر فى أجهزة الدولة ويقضى على البيروقراطية، موضحا أنه كلما كان الاعتماد على وسائل التكنولوجيا بشكل أكبر فى التعامل مع المستثمر كان الأمر أيسر كثيرا عليه.

ولفت عمر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن عملية التحول الرقمى قد تواجه بعض المعوقات والصعوبات داخل مصر ويأتى على رأسها الكوادر البشرية، موضحا أن الجهاز الإدارى فى مصر يضم عددا من الموظفين إلا أن نسبة كبيرة من هؤلاء ليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل فى هذا الملف، مطالبا بتكثيف عقد الدورات التدريبية للعاملين والموظفين والقيادات وكافة الكوادر البشرية لتصبح مؤهلة للتعامل بهذا النظام.

كما لفت أيضا إلى ضرورة تبنى حملات إعلامية ومجتمعية لنشر الوعى وتعزيز ثقافة التعامل الإلكترونى لدى المواطنين وتلقى الخدمة عن بعد، مطالبا أيضا بضرورة التوسع في عملية التحول الرقمي والميكنة وأن يطال كافة مؤسسات الدولة خاصة الخدمية.