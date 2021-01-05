محمد الفلاح - جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا

الثلاثاء 5 يناير 2021

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عزلا عاما جديدا في إنجلترا، الاثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا المستجد.



وقال جونسون في خطاب تلفزيوني: "يجب بناء على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".

وأضاف: "هذا يعني أن الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل".