اخبار العالم

جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا

الثلاثاء 5 يناير 2021

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عزلا عاما جديدا في إنجلترا، الاثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من .

 

وقال جونسون في خطاب تلفزيوني: "يجب بناء على ذلك أن ندخل في عزل عام شامل، يكون صارما بما يكفي لاحتواء هذه السلالة الجديدة".

 

وأضاف: "هذا يعني أن الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا