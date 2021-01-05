شكرا لقرائتكم خبر عن فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بفترة ثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا بولاية رئاسية جديدة لبلاده بعد الجولة الأولى من الانتخابات، وفق ما أعلنته اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ماتياس موروبا للصحافيين، إن الرئيس المنتهية ولايته فوستين أرشانج تواديرا (63 عاما) "فاز بالأغلبية المطلقة" في الانتخابات التي جرت يوم 27 ديسمبر ونال 53,9 %، وقد "أُعلن فائزا". وأوضح ماتياس أن من بين 15 منافسا حل رئيس الوزراء السابق أنيست جورج دولوغيلي ثانيا، وقد نال 21,01 % من الأصوات , مضيفاً أن المحكمة الدستورية من المفترض أن تصادق على النتائج بعد البت في الطعون.